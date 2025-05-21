Мэр Омска Шелест рассказал о мошенниках, орудующих от его имени

Мэр Омска Сергей Шелест в среду, 21 мая 2025 года, обратился к омичам по поводу мошенников, действующих от его имени.
«Сегодня поступила информация, что пошла новая волна звонков. Негодяи обещают пожилым людям выплату “по распоряжению мэра” в размере 20−25 тысяч рублей, таким образом выманивают у стариков персональные данные и обчищают накопительные счета», — рассказал глава города.
Сергей Шелест попросил всех, у кого рядом есть пожилые люди, быть внимательнее к ним и рассказать о возможном обмане.