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Мэр Омска Шелест рассказал о мошенниках, орудующих от его имени

Злоумышленники звонят пожилым людям.

Мэр Омска Сергей Шелест в среду, 21 мая 2025 года, обратился к омичам по поводу мошенников, действующих от его имени.

«Сегодня поступила информация, что пошла новая волна звонков. Негодяи обещают пожилым людям выплату “по распоряжению мэра” в размере 20−25 тысяч рублей, таким образом выманивают у стариков персональные данные и обчищают накопительные счета», — рассказал глава города.

Сергей Шелест попросил всех, у кого рядом есть пожилые люди, быть внимательнее к ним и рассказать о возможном обмане.