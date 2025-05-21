Аминов: развитие транспорта в Калининграде требует расширения дорог

«Вопросы обеспеченности транспортом постоянно возникают и на моих личных приемах, и на приемах депутатов, — пояснил он. — На сегодняшний день я могу сказать, что мы решаем эти вопросы в положительную сторону. У нас были вопросы по улице Левитана, когда туда только маршрутки ездили. Мы решали совместно с администрацией, чтобы туда запустили большие автобусы, где есть льготный проезд».