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Избирательные округа в Нижегородской области изменились

В Государственной Думе РФ утвердили новую карту одномандатных избирательных участков, которую будут использовать на выборах депутатов в девятый состав нижней палаты российского парламента в 2026 году.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы, изменения произошли в Нижегородской области.

Несмотря на то, что физические границы избирательных зон в регионе остались прежними, в документ были внесены поправки, уточняющие терминологию в связи с административными реорганизациями.

Напомним, с 2015 года в Нижегородской области все районы получили статус округов, а Кстовский район в этом году вошел в состав городского округа Нижний Новгород. Эти перемены учли в обновленной версии схемы.

Основным новшеством стало изменение нумерации избирательных зон. Прежде регион включал округа с номерами от 129 до 133, а теперь им присвоены номера с 131 по 135. В частности, Кстовский район и Нижегородский район Нижнего Новгорода теперь входят в избирательный округ № 131.