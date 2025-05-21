Избирательные округа в Нижегородской области изменились

Как сообщается на официальном сайте Госдумы, изменения произошли в Нижегородской области.
Несмотря на то, что физические границы избирательных зон в регионе остались прежними, в документ были внесены поправки, уточняющие терминологию в связи с административными реорганизациями.
Напомним, с 2015 года в Нижегородской области все районы получили статус округов, а Кстовский район в этом году вошел в состав городского округа Нижний Новгород. Эти перемены учли в обновленной версии схемы.
Основным новшеством стало изменение нумерации избирательных зон. Прежде регион включал округа с номерами от 129 до 133, а теперь им присвоены номера с 131 по 135. В частности, Кстовский район и Нижегородский район Нижнего Новгорода теперь входят в избирательный округ № 131.