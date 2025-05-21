Глава Башкирии провёл первый «Час креативных индустрий»

Первый заместитель премьер-министра правительства РБ — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов отметил, что в республике определены 14 направлений по креативным индустриям. Одним из предложений после рассмотрения на тематическом часе является присвоение статуса приоритетного креативного проекта со всеми вытекающими мерами господдержки. В Башкирии будет также создан Фонд поддержки креативных индустрий с капитализацией в 50 млн рублей. Рустам Муратов предложил сформировать и запустить отдельную программу по поддержке креативных индустрий. Для получения господдержки нужно быть в реестре, куда могут войти юридические лица, предприниматели и самозанятые.
«14 направлений в республике определены по креативным индустриям. За основу взяли инвестчасы. Предлагаем присваивать статус приоритетного креативного проекта со всеми вытекающими мерами господдержки», — сказал Рустам Муратов.
В качестве мер поддержки предлагаются гранты Главы РБ, налоговые каникулы, компенсации затрат на работу с маркетплейсами и рекламы в интернете, а также другие меры.
Для плотной работы с предпринимателями, работающими в данной сфере, выбраны семь пилотных муниципалитетов: Уфа, Стерлитамак, Агидель, Сибай, Бирский, Чишминский, Белорецкий районы. Предлагается также создать при главах муниципалитетов должность советника на общественных началах, который бы смог активно взаимодействовать с креативщиками.