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Лавров обсудит украинское урегулирование с главой МИД Турции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит вопросы урегулирования ситуации на Украине и глубинные причины кризиса на встрече со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, который будет находиться 25—27 мая с рабочим визитом в Москве. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть и двусторонняя повестка, безусловно, и, конечно, [повестка] ситуации в регионе и в мире в целом. Классический набор. У нас есть с Турцией что обсудить на всех этих треках. Безусловно, без ситуации вокруг Украины я даже не помню, какие переговоры у министра иностранных дел Лаврова проходили: каждый раз эта тема с любыми партнерами поднимается, причем глубинно и с экскурсом в первопричины нынешней ситуации», — отметила дипломат.