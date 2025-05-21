Лавров обсудит украинское урегулирование с главой МИД Турции

«У нас есть и двусторонняя повестка, безусловно, и, конечно, [повестка] ситуации в регионе и в мире в целом. Классический набор. У нас есть с Турцией что обсудить на всех этих треках. Безусловно, без ситуации вокруг Украины я даже не помню, какие переговоры у министра иностранных дел Лаврова проходили: каждый раз эта тема с любыми партнерами поднимается, причем глубинно и с экскурсом в первопричины нынешней ситуации», — отметила дипломат.