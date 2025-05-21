В Самарской области построят 71 спортплощадку, спорткомплекс и отремонтируют спортивные объекты

Выделено — 198 млн рублей. В его рамках будет реализовано 8 проектов. Так, уже введена премия губернатора Самарской области для тех, кто особо преуспел в спорте, а также для некоммерческих соцорганизаций предоставляются спортобъекты для проведения соревнований и занятий.