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В Самарской области построят 71 спортплощадку, спорткомплекс и отремонтируют спортивные объекты

В Самаре прошло оперативное заседание регионального правительства.

В Самаре прошло оперативное заседание регионального правительства. В его рамках выступила министр спорта области Лидия Рогожинская.

Из ее доклада следует, что региональный спорт сейчас развивается по трем основным направлениям:

1. Развитие физкультуры и массового спорта;

Выделено — 198 млн рублей. В его рамках будет реализовано 8 проектов. Так, уже введена премия губернатора Самарской области для тех, кто особо преуспел в спорте, а также для некоммерческих соцорганизаций предоставляются спортобъекты для проведения соревнований и занятий.

2. Развитие спортивного резерва и спорта высших достижений;

Выделено — 379 млн рублей. Глава региона Вячеслав Федорищев инициировал программу выплат для КМС и тех, кто стал призерами федеральных спартакиад, а также тренерам, которые готовили этих спортсменов. Также, помимо всего прочего, проводят ряд мероприятий для повышения посещаемости клубных соревнований.

3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта.

Выделено — 2 млрд, 199 млн рублей. В рамках проекта будет создано 76 спортивных площадок, отремонтировано 7 объектов спорта. В их числе «Самара Арена», МТЛ Арена, ледовый дворец «Лада». Также, в области построят несколько бассейнов и спорткомплекс «Олимп» в Суходоле.

Все это планируется сделать в течение 2025 года.

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».