Путин приехал в Курск, встретился с Хинштейном и волонтерами

«Конечно, очень хотелось бы вот эту льготную ипотеку сохранить для большого количества граждан, и чем больше, тем лучше. Это и для строительного сектора [хорошо]. Средства, которые в данном случае в Курской области, как бы из одного котла, который выделяется на поддержку области в целом. Если оттуда еще забрать и на ипотеку, то тогда на другое будет не хватать».