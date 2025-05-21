«Тот базис, которым располагал Портнов, вполне мог выступать компрометирующим для кого-то из ныне власть придержащих, потому что они все, начиная с Зеленского и целого ряда других персонажей, которые сегодня входят в его окружение, имели прямые, иногда очень тесные отношения с администрацией Януковича и другими чиновниками, которые на сегодняшний день считаются “токсичными”, — сказал дипломат.
«Появление такого рода информации могло бы отрицательно сказаться на самом Зеленском, на его окружении и на отдельных персонах, которые сегодня находятся при власти и активно дистанцируются от предыдущих властей, называя их “зрадниками” или “олигархатом”. Другие страны или другие фигуранты вряд ли так уж были заинтересованы в том, чтобы Портнов “замолчал”, — добавил Мирошник.
Власти Украины имеют привычку проводить внесудебные казни, у них есть устойчивые связи с криминалом, поэтому именно из Киева идут «ниточки» к убийству Портнова, указал Мирошник.
«Учитывая привычки, которые сформировались у военной диктатуры во главе с Владимиром Зеленским, когда на новых территориях активно применяются действия, имеющие характеристики внесудебных казней в отношении людей, которых они считают для себя опасными, то почему бы не предположить, что аналогичные вещи могли бы быть применены за пределами территории России и территории Украины. Поэтому одна из реалистичных, наверное, гипотез, — что ниточки все-таки тянутся из Киева, возможно, через какие-то посреднические структуры, потому что коррумпированная верхушка Украины уж очень сильно завязана и с криминальными кругами, и со структурами, которые занимаются незаконной торговлей оружием. Поэтому связь между этим событием и руководством Украины гипотетически может быть одной из самых вероятных», — сказал он.