«Учитывая привычки, которые сформировались у военной диктатуры во главе с Владимиром Зеленским, когда на новых территориях активно применяются действия, имеющие характеристики внесудебных казней в отношении людей, которых они считают для себя опасными, то почему бы не предположить, что аналогичные вещи могли бы быть применены за пределами территории России и территории Украины. Поэтому одна из реалистичных, наверное, гипотез, — что ниточки все-таки тянутся из Киева, возможно, через какие-то посреднические структуры, потому что коррумпированная верхушка Украины уж очень сильно завязана и с криминальными кругами, и со структурами, которые занимаются незаконной торговлей оружием. Поэтому связь между этим событием и руководством Украины гипотетически может быть одной из самых вероятных», — сказал он.