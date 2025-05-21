На факультете журналистики УрФУ деканом вновь стал Борис Лозовский

На журфаке УрФУ поменялся декан. Факультет вновь возглавил 77-летний Борис Лозовский.
С 2022 года по настоящее время пост декана журфака занимал Иван Некрасов, бывший главный редактор известного информационного агентства.
— Уже подписан приказ, Борис Николаевич теперь исполняющий обязанности декана, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УрФУ.
Напомним, Борис Лозовский был деканом в общей сложности 30 лет: с 1985 — по 1990 год, а затем с 1993 — по 2019 год. Причины смены руководства журфака официально не сообщаются.