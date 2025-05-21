Президент Казахстана принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств

Сегодняшняя встреча имеет особое значение, поскольку проходит в самом сердце Европы. Это яркое подтверждение нашей нерушимой дружбы. Мы последовательно укрепляем единство наших государств, храним общие исторические корни, традиции и культурные ценности.
По словам Главы государства, форум, который проходит под девизом «Место встречи Востока и Запада», отвечает интересам и стратегическим целям стран тюркского мира. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в нынешней сложной геополитической ситуации сотрудничество в рамках Организации приобретает исключительную актуальность.
Далее в речи были перечислены предпринятые Казахстаном меры по развитию связей с партнерами по объединению.
В частности, назначен постоянный представитель Казахстана при Организации тюркских государств, в ближайшее время мы планируем открыть Постоянное представительство; 11−12 июня в Астане состоится XIV пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств; город Актау в этом году объявлен культурной столицей тюркского мира, в рамках исполнения этой почетной миссии начата реализация конкретных мероприятий; по инициативе Казахстана на прошлой неделе была создана Консультативная платформа избирательных органов, ее первое заседание успешно прошло в древнем Туркестане; по согласованию сторон с июня текущего года Алматы станет молодежной столицей ОТГ. Таким образом, мы активно работаем во имя укрепления тюркского единства.
Глава государства обратил внимание участников саммита на важность соблюдения соглашений, достигнутых государствами ОТГ.
Еще один крайне важный вопрос — это необходимость строгого следования документам и правилам, принятым в рамках нашей Организации. Нормы, установленные во всех договоренностях, касающиеся как процедурных аспектов, так и политических или экономических вопросов, необходимо уважать и неукоснительно исполнять.
Затем Глава государства высказался о ситуации в глобальной торговле, которая претерпевает серьезную трансформацию в связи с изменением тарифной политики. Он напомнил, что такого рода обстоятельства порождают как вызовы, так и новые возможности, и предложил для преодоления трудностей объединить усилия в таких ключевых секторах, как промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.
Касым-Жомарт Токаев назвал стратегической задачу превращения Среднего коридора в транспортный мост между Востоком и Западом. Казахстан, по его словам, принимает меры по цифровизации процедур на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном, упрощению транзита и модернизации логистической инфраструктуры, включая открытие третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем.
Он призвал входящие в ОТГ страны к совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе по направлению «Север — Юг», что позволит существенно укрепить позиции тюркского региона как ключевого транзитного хаба.
Президент также подчеркнул необходимость использования потенциала Организации для диверсификации цепочек поставок нефти, газа, урана и других товаров.
Он выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку усилий Казахстана, направленных на увеличение экспорта нефти в Европу.
Кроме того, Глава нашего государства отметил, что в последнее время международные эксперты обсуждают инициативу по строительству Транскаспийского нефтегазопровода. По его словам, такие масштабные проекты требуют скоординированных действий на транснациональном уровне.
В числе перспективных направлений Касым-Жомарт Токаев выделил цифровизацию и информационные технологии. Он сообщил о начале прокладки оптоволоконного кабеля через Каспийское море, что позволит значительно усилить цифровую связанность в регионе.
Необходимо активизировать торговлю между нашими странами и расширить ее ассортимент. В прошлом году объем торговли Казахстана с партнерами по Организации достиг 11,4 миллиарда долларов, что составляет 8% всего внешнеторгового оборота нашей страны. Это неплохой показатель, но его можно увеличить. В этой связи предлагаю разработать специальный документ, направленный на развитие торговли.
В выступлении также была отмечена необходимость углубления сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В данном контексте Глава государства предложил наладить взаимодействие ОТГ с Исламской организацией по продовольственной безопасности.
Особого внимания, по мнению Президента, требует совместное реагирование на участившиеся природные катастрофы. В качестве примера он привел заметное снижение уровня Каспийского моря, что оказывает серьезное негативное влияние на экологию, экономику и качество жизни. В этой связи Глава государства призвал тюркские страны к проведению совместных исследований и выработке общих экологических решений. В рамках заседания также выступили Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.