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Мэр Краснодара рассказал, как искусственный интеллект помогает в работе администрации

Евгений Наумов: В Краснодаре создадут электронный двойник города.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Краснодара рассказал, как искусственный интеллект помогает в работе администрации. Евгений Наумов стал гостем программы «Персона недели» на радио «КП»-Кубань".

По словам главы города, искусственный интеллект полезен. И его уже используют в работе мэрии. Будущее без искусственного интеллекта уже не представляется, добавил Евгений Наумов.

«Это и умный город, и муниципальный центр управления, и центр организации дорожного движения, и умные светофоры, камеры, аналитика движения грузового транспорта, водооткачивающей техники. Все завязано искусственным интеллектом. И все возможно спроецировать и посмотреть в реальном времени. Мы начали и шаги по созданию электронного двойника города Краснодара», — сказал глава Краснодара в эфире радио «КП»-Кубань".