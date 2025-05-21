Мэр Краснодара рассказал, как искусственный интеллект помогает в работе администрации

«Это и умный город, и муниципальный центр управления, и центр организации дорожного движения, и умные светофоры, камеры, аналитика движения грузового транспорта, водооткачивающей техники. Все завязано искусственным интеллектом. И все возможно спроецировать и посмотреть в реальном времени. Мы начали и шаги по созданию электронного двойника города Краснодара», — сказал глава Краснодара в эфире радио «КП»-Кубань".