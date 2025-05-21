Заявление об отстранении министра от должности рассмотрел суд Новосибирска

Напомним, глава министерства был задержан 13 мая. Правоохранители подозревают Гончарова в превышении должностных полномочий. По версии следствия, министр уменьшил количество товаров, которые подлежали поставке в зону СВО по госконтракту. Ущерб по делу оценили в 95 млн рублей.