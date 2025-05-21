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Заявление об отстранении министра от должности рассмотрел суд Новосибирска

Рассмотрение ходатайства прошло в закрытом режиме.

Источник: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Следственный комитет обратился в Октябрьский районный суд с ходатайством об отстранении от должности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова.

Судебное заседание состоялось сегодня, 21 мая. Рассмотрение ходатайства прошло в закрытом режиме.

Судья Октябрьского суда вынес решение о передаче дела по территориальной подсудности на рассмотрение в Центральный районный суд города. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции НСО.

Напомним, глава министерства был задержан 13 мая. Правоохранители подозревают Гончарова в превышении должностных полномочий. По версии следствия, министр уменьшил количество товаров, которые подлежали поставке в зону СВО по госконтракту. Ущерб по делу оценили в 95 млн рублей.

Решением суда на время проведения следственных мероприятий Андрей Гончаров заключен под стражу. Чиновник просидит в СИЗО до 12 июля 2025 года.