Вице-спикер заксобрания потребовал уволить замгубернатора Свердловской области

«В правительстве Свердловской области есть несколько кадров, которые при исполнении задач руководствуются либо личной неприязнью, либо личной финансовой выгодой», — заявил Армен Карапетян. Вице-спикер напомнил, что Сергей Швиндт в правительстве региона курирует деятельность министерств строительства и развития инфраструктуры, транспорта и дорожного хозяйства, энергетики и ЖКХ и управления государственной охраны объектов культурного наследия. Он также напомнил, что экс-министр ЖКХ Николай Смирнов находится под следствием, а также есть уголовные дела и в отношение других высокопоставленных чиновников.