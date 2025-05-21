Вице-спикер заксобрания потребовал уволить замгубернатора Свердловской области

«В правительстве Свердловской области есть несколько кадров, которые при исполнении задач руководствуются либо личной неприязнью, либо личной финансовой выгодой», — заявил Армен Карапетян. Вице-спикер напомнил, что Сергей Швиндт в правительстве региона курирует деятельность министерств строительства и развития инфраструктуры, транспорта и дорожного хозяйства, энергетики и ЖКХ и управления государственной охраны объектов культурного наследия. Он также напомнил, что экс-министр ЖКХ Николай Смирнов находится под следствием, а также есть уголовные дела и в отношение других высокопоставленных чиновников.
Господин Карапетян призвал правительство Свердловской области «освободить» Сергея Швиндта от должности замгубернатора. Коллеги Армена Карапетяна в ходе заседания не стали высказываться о его выступлении.
Напомним, Сергей Швиндт приступил к работе в правительстве Свердловской области в 2009 году, в котором возглавил министерство транспорта и дорожного хозяйства. В 2011 году перешел в мэрию Екатеринбурга на пост первого вице-мэра. В 2016 году вновь вернулся на работу в правительство: занимал должность заместителя председателя правительства, затем — заместителя губернатора.