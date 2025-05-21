Андрей Бочаров представил проекты развития Волгоградской области в Совфеде

Волгоградская область обладает уникальным потенциалом, напомнил Андрей Бочаров, сильным научным и кадровым ресурсом, развитой промышленностью, энергосистемой и агропромышленным комплексом, а также выгодным географическим положением и богатым культурным наследием. Несмотря на вызовы современности, экономика региона остается стабильной: валовой региональный продукт приближается к 1,5 трлн рублей, бюджет — 213 млрд рублей, а инвестиции в 2024 году превысили 365 млрд рублей.
За последние 10 лет регион удвоил ВРП и доходы бюджета, увеличил промышленное производство на 60%, а агропромышленное — более чем вдвое. Реализовано 1780 инвестиционных проектов, создано свыше 10 тыс. новых рабочих мест. Среди ключевых проектов — развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство объездной дороги вокруг Волгограда и модернизацию аэропорта Сталинград, а также сотрудничество с крупнейшей в стране железнодорожной компанией.
«В числе прорывных проектов выделю проекты, направленные на расширение возможностей международного транспортно-логистического коридора “Север — Юг”, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Здесь необходимо отдельно отметить строительство объездной дороги вокруг города Волгограда — мечты многих поколений жителей Волгоградской области. Проект реализуется в соответствии с графиком. Уже введен в строй первый этап, и готовится к вводу второй этап строительства. Сюда же относится развитие современного авиаузла на базе Международного аэропорта Сталинград. Именно благодаря поддержке Валентины Матвиенко нам удалось решить ряд задач по созданию в Волгоградской области современного авиакомплекса».
Особое внимание уделяется развитию речного транспорта, технологическому суверенитету и импортозамещению. В регионе строится всероссийский центр нержавеющей стали, который будет полностью обеспечивать потребности страны к 2027 году.
«Работы по этому импортозамещающему проекту производительностью 500 тыс. тонн нержавеющего и специального проката в год в Волгоградской области проводятся в плановом порядке, — сообщил глава региона. — Поэтапный ввод мощностей будущего завода начнется уже в этом году».
Агропромышленный комплекс Волгоградской области успешно выполняет задачи продовольственной безопасности, развивая животноводство, переработку сельхозпродукции и селекцию. Формируется экономика нового типа, ориентированная на внутренние ресурсы, цифровизацию, поддержку предпринимательства и развитие кадровой политики.
«Это экономика предложения, которая опирается на внутренние ресурсы и на внутренний спрос, она имеет многоотраслевой характер, эффективно сочетает традиционные и инновационные отрасли, — отметил Бочаров. — Отрасль развивается с опорой на активную роль государства».
Важным направлением в работе региона является охрана окружающей среды. Благодаря проектам по оздоровлению Волги и водных объектов Волго-Ахтубинской поймы уровень обводненности поймы вырос с 40% до 85%. Продолжается работа по восстановлению реки Дон. Особое значение имеет проект строительства гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения поймы, что улучшит водные ресурсы Средней и Нижней Волги.
Поддержка семьи, материнства и детства — также приоритет региона. В 2025 году стартовала региональная программа с более чем 60 мероприятиями для улучшения демографии. Волгоградская область инициировала строительство новой многопрофильной детской клинической больницы, поддержанное Президентом России. Это медицинское учреждение станет координирующим центром детского здравоохранения и моделью для других регионов.
"Считаю, что проект также может стать модельным для регионов России, где сложилась похожая модель оказания медицинской помощи детям, — заявил Андрей Бочаров и обратился к сенаторам и лично к председателю Совфеда Валентине Матвиенко, с тем чтобы они поддержали проект строительства многопрофильной детской больницы.
Регион также является одним из лидеров в патриотическом воспитании и сохранении исторической памяти страны, напомнил губернатор. В завершении выступления Андрей Бочаров поблагодарил Совет Федерации за конструктивную работу в интересах региона. 21 мая — завершающий день региона в сенате.