Андрей Бочаров представил проекты развития Волгоградской области в Совфеде

«В числе прорывных проектов выделю проекты, направленные на расширение возможностей международного транспортно-логистического коридора “Север — Юг”, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Здесь необходимо отдельно отметить строительство объездной дороги вокруг города Волгограда — мечты многих поколений жителей Волгоградской области. Проект реализуется в соответствии с графиком. Уже введен в строй первый этап, и готовится к вводу второй этап строительства. Сюда же относится развитие современного авиаузла на базе Международного аэропорта Сталинград. Именно благодаря поддержке Валентины Матвиенко нам удалось решить ряд задач по созданию в Волгоградской области современного авиакомплекса».