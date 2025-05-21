Касым-Жомарт Токаев: Необходимо строго следовать документам ОТГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает пресс-служба Акорды. Глава Казахстана подчеркнул, что эта встреча имеет особое значение, поскольку проходит в самом сердце Европы.
Это яркое подтверждение нашей нерушимой дружбы. Мы последовательно укрепляем единство наших государств, храним общие исторические корни, традиции и культурные ценности.
По словам главы государства, форум, который проходит под девизом «Место встречи Востока и Запада», отвечает интересам и стратегическим целям стран тюркского мира. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в нынешней сложной геополитической ситуации сотрудничество в рамках Организации приобретает исключительную актуальность.
Далее в речи были перечислены предпринятые Казахстаном меры по развитию связей с партнерами по объединению.
В частности, назначен постоянный представитель Казахстана при Организации тюркских государств, в ближайшее время мы планируем открыть Постоянное представительство; 11−12 июня в Астане состоится XIV пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств; город Актау в этом году объявлен культурной столицей тюркского мира, в рамках исполнения этой почетной миссии начата реализация конкретных мероприятий; по инициативе Казахстана на прошлой неделе была создана Консультативная платформа избирательных органов, ее первое заседание успешно прошло в древнем Туркестане; по согласованию сторон с июня текущего года Алматы станет молодежной столицей ОТГ. Таким образом, мы активно работаем во имя укрепления тюркского единства.
Он обратил внимание участников саммита на важность соблюдения соглашений, достигнутых государствами ОТГ.
Еще один крайне важный вопрос — это необходимость строгого следования документам и правилам, принятым в рамках нашей Организации. Нормы, установленные во всех договоренностях, касающиеся как процедурных аспектов, так и политических или экономических вопросов, необходимо уважать и неукоснительно исполнять.