Кондратьев предложил своему заместителю покинуть пост из-за отсутствия результатов работы в строительной отрасли

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев увольняет своего заместителя Александра Нестеренко. Чиновник курировал строительную отрасль, которая, по словам главы региона, не показала результатов.
Последней каплей стала ситуация в Курганинске. Там отставание в строительстве поликлиники составило 8 месяцев. Так же не соблюдаются сроки еще более чем на 70 социальных объектах (поликлиниках, школах, детсадах).
«С уважением отношусь к Александру Нестеренко, но человек, не показывающий результатов, не может продолжать работу на таком ответственном посту. Об этом говорил не раз», — говорится в сообщении Вениамина Кондратьева в соцсетях.
Александр Нестеренко не проработал вице-губернатором и года. Его назначили на эту должность в июле 2024 года. Нестеренко занял кресло Сергея Власова, который ушел в отставку после возбуждения уголовного дела о взяточничестве.