Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондратьев предложил своему заместителю покинуть пост из-за отсутствия результатов работы в строительной отрасли

Сроки строительства половины соцобъектов не соблюдаются.

Источник: администрация Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев увольняет своего заместителя Александра Нестеренко. Чиновник курировал строительную отрасль, которая, по словам главы региона, не показала результатов.

Последней каплей стала ситуация в Курганинске. Там отставание в строительстве поликлиники составило 8 месяцев. Так же не соблюдаются сроки еще более чем на 70 социальных объектах (поликлиниках, школах, детсадах).

«С уважением отношусь к Александру Нестеренко, но человек, не показывающий результатов, не может продолжать работу на таком ответственном посту. Об этом говорил не раз», — говорится в сообщении Вениамина Кондратьева в соцсетях.

Александр Нестеренко не проработал вице-губернатором и года. Его назначили на эту должность в июле 2024 года. Нестеренко занял кресло Сергея Власова, который ушел в отставку после возбуждения уголовного дела о взяточничестве.