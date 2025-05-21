Главы тюркских государств приняли заявление по Афганистану и утвердили новые инициативы

По итогам заседания Совета глав государств были приняты следующие документы:
Будапештская декларация Организации тюркских государств — основной итоговый документ, закрепляющий ключевые договорённости и приоритеты взаимодействия стран-членов ОТГ;
Заявление Совета глав государств по Афганистану — отражающее общую позицию участников по вопросам безопасности, гуманитарной ситуации и стабильности в регионе;
Решение о присоединении Республики Узбекистан к Фонду тюркской культуры и наследия — шаг, укрепляющий культурное единство и расширяющий рамки гуманитарного взаимодействия в рамках организации;
Решение о продлении полномочий Генерального секретаря ОТГ — отражающее консенсус стран-участниц относительно эффективной работы текущего руководства организации.
Саммит в Будапеште стал важной вехой в развитии тюркской интеграции, подтвердив стремление государств-членов к расширению партнёрства в политической, экономической и культурной сферах.