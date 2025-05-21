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Главы тюркских государств приняли заявление по Афганистану и утвердили новые инициативы

В столице Венгрии завершился саммит Организации тюркских государств (ОТГ), в ходе которого лидеры стран-участниц утвердили ряд стратегически важных документов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках организации, передаёт BAQ.KZ.

Источник: Акорда

По итогам заседания Совета глав государств были приняты следующие документы:

Будапештская декларация Организации тюркских государств — основной итоговый документ, закрепляющий ключевые договорённости и приоритеты взаимодействия стран-членов ОТГ;

Заявление Совета глав государств по Афганистану — отражающее общую позицию участников по вопросам безопасности, гуманитарной ситуации и стабильности в регионе;

Решение о присоединении Республики Узбекистан к Фонду тюркской культуры и наследия — шаг, укрепляющий культурное единство и расширяющий рамки гуманитарного взаимодействия в рамках организации;

Решение о продлении полномочий Генерального секретаря ОТГ — отражающее консенсус стран-участниц относительно эффективной работы текущего руководства организации.

Саммит в Будапеште стал важной вехой в развитии тюркской интеграции, подтвердив стремление государств-членов к расширению партнёрства в политической, экономической и культурной сферах.