Что предложил Шавкат Мирзиёев на неформальном саммите ОТГ в Будапеште

Говоря о глобальной и региональной безопасности, глава республики указал на необходимость учитывать сложную ситуацию в Афганистане и вместе искать пути решения. Принятие Совместного заявления по Афганистану свидетельствует о серьезном внимании, уделяемом Организацией этому вопросу, добавил он.