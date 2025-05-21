Молдова и ОАЭ могут взаимно отменить визовый режим

Согласно положениям Меморандума, владельцы дипломатических, служебных и обычных паспортов (включая специальные паспорта ОАЭ) смогут въезжать, выезжать и транзитом проезжать через территорию другой стороны без получения визы на срок до 90 дней в течение 180 дней.