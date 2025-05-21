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Молдова и ОАЭ могут взаимно отменить визовый режим

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Республика Молдова и Объединенные Арабские Эмираты могут взаимно отменить визовый режим, проект Меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран был одобрен в среду кабмином.

Источник: AP Photo

Как отметил министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой, данная инициатива отражает «общую заинтересованность Республики Молдова и Объединенных Арабских Эмиратов в укреплении дружеских отношений и сотрудничества путем упрощения взаимных поездок».

Согласно положениям Меморандума, владельцы дипломатических, служебных и обычных паспортов (включая специальные паспорта ОАЭ) смогут въезжать, выезжать и транзитом проезжать через территорию другой стороны без получения визы на срок до 90 дней в течение 180 дней.

Эта мера будет способствовать облегчению межличностных контактов, развитию туризма, поощрению сотрудничества в сфере образования и развитию торговых отношений.

Министерство иностранных дел поблагодарило власти ОАЭ за открытость и конструктивное сотрудничество, подчеркнув важность поддержания активного и прагматичного диалога.