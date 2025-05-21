Молдова и ОАЭ могут взаимно отменить визовый режим

Как отметил министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой, данная инициатива отражает «общую заинтересованность Республики Молдова и Объединенных Арабских Эмиратов в укреплении дружеских отношений и сотрудничества путем упрощения взаимных поездок».
Согласно положениям Меморандума, владельцы дипломатических, служебных и обычных паспортов (включая специальные паспорта ОАЭ) смогут въезжать, выезжать и транзитом проезжать через территорию другой стороны без получения визы на срок до 90 дней в течение 180 дней.
Эта мера будет способствовать облегчению межличностных контактов, развитию туризма, поощрению сотрудничества в сфере образования и развитию торговых отношений.
Министерство иностранных дел поблагодарило власти ОАЭ за открытость и конструктивное сотрудничество, подчеркнув важность поддержания активного и прагматичного диалога.