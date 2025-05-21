Адвокат назвал решение о продлении домашнего ареста Гуцул незаконным

«Уже в третий раз находимся в Апелляционной палате. Решение о продление Гуцул домашнего ареста явно незаконное, в котором, по сути, даже не были проанализированы аргументы защиты. Нет никаких оснований держать госпожу Гуцул под домашним арестом или применять к ней меры пресечения», — сказал Морару.