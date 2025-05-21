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Адвокат назвал решение о продлении домашнего ареста Гуцул незаконным

КИШИНЕВ, 21 мая — РИА Новости. Решение суда о продлении домашнего ареста главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул является незаконным и не учитывает аргументы защиты, заявил РИА Новости ее адвокат Сергей Морару после заседания Апелляционной палаты Кишинева.

Источник: Sputnik Молдова 2.0/Telegram

«Уже в третий раз находимся в Апелляционной палате. Решение о продление Гуцул домашнего ареста явно незаконное, в котором, по сути, даже не были проанализированы аргументы защиты. Нет никаких оснований держать госпожу Гуцул под домашним арестом или применять к ней меры пресечения», — сказал Морару.

Адвокат выразил уверенность, что со временем обязательно будет доказана необоснованность обвинений против Гуцул. По его словам, обвинения носят формальный характер, глава Гагаузии не совершала противозаконных действий, а меры пресечения применяются безосновательно. «Да, правду можно скрыть месяц, два, три, ссылаясь на необходимость следствия, но бесконечно — нет», — отметил Морару.

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии «Шор», признанной в Молдавии неконституционной. Сначала суд арестовал ее на 20 суток, 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест, который в середине мая продлили еще на 30 суток, до 13 июня.