Нижегородские власти объявили о создании «Демографического спецназа»

Как рассказал губернатор, ключевая задача программы — помочь женщине сохранить беременность еще на этапе, когда она только начинает сомневаться и искать информацию в интернете. Для этого разработан механизм раннего доабортного консультирования, который позволяет предложить помощь до того, как принято окончательное решение.