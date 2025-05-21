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Хинштейн: вся территория Курской области на сегодняшний день освобождена

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что на сегодняшний день вся территория региона освобождена от сил украинской армии.

Источник: РИА "Новости"

«Насколько понимаю и располагаю информацией, всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жесткий отпор», — сказал господин Хинштейн телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).

При этом в регионе продолжается работа по разминированию. Саперы разминировали около 37 тыс. га площади приграничных районов. Осмотрено 767 км дорог и 31 населенный пункт в регионе.

О завершении операции в Курской области начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину 26 апреля. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь в Суджанском районе. Бои продолжались с 6 августа 2024 года.