Хинштейн: вся территория Курской области на сегодняшний день освобождена

«Насколько понимаю и располагаю информацией, всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жесткий отпор», — сказал господин Хинштейн телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
При этом в регионе продолжается работа по разминированию. Саперы разминировали около 37 тыс. га площади приграничных районов. Осмотрено 767 км дорог и 31 населенный пункт в регионе.
О завершении операции в Курской области начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину 26 апреля. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь в Суджанском районе. Бои продолжались с 6 августа 2024 года.