Молдавская полиция не пропускает автомобили сторонников Гуцул на митинг

В среду в Кишиневе у здания суда в день рассмотрения апелляции на продление домашнего ареста Гуцул проходит акция в ее поддержку, на которую съехались жители автономии и других регионов Молдавии.
«На эту минуту более двух тысяч человек участвуют в этой акции протеста. Полагаю, что еще подъедут, потому что тут принимают участие представители районов, а полиция всеми силами стремится их не пустить в Кишинев на подобного рода акции. Останавливают автобусы, легковые машины, поэтому значительное количество людей не сможет приехать и участвовать», — сказал Клименко.
Он подчеркнул, что требования протестующих остаются неизменными — соблюдение конституционных прав и справедливое судебное разбирательство. «Мы требуем рассматривать это дело непредвзято, с точки зрения здравого смысла. Доказательной базы, которая на сегодняшний день имеется, нет ни одного доказательства виновности Гуцул», — сказал он.
«Глава Гагаузии вместо того, чтобы приезжать в регионы, должна сидеть дома по решению суда. Мы требуем, чтобы с нее сняли арест и дали возможность исполнять обязанности главы Гагаузии», — добавил Клименко.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии «Шор», признанной в Молдавии неконституционной. Сначала суд арестовал ее на 20 суток, 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней, который в середине мая продлили еще на 30 суток.
Сама Гуцул неоднократно заявляла о политическом характере преследования и отрицала выдвинутые против нее обвинения.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.