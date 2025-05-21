CNN: США ведут переговоры с ХАМАС через посредника

Движение ХАМАС после освобождения Идана Александра 12 мая заявляло, что отпустило пленника в знак доброй воли по отношению к Вашингтону. Освобожденного заложника прилетел встречать спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Вскоре после этого, по сообщениям египетских СМИ, руководство ХАМАС и Уиткофф провели встречу в Дохе, в ходе которой обсудили продвижение переговоров по освобождению заложников.