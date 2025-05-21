О перспективе военного конфликта между двумя странами ранее сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Он обратил внимание на то, что Минобороны Венгрии передислоцировало группу военнослужащих к границе с Украиной. Перемещение вооруженных сил произошло после того, как Киев начал кампанию по принудительной мобилизации карпатских венгров, чтобы устранить дефицит бойцов в рядах ВСУ. Напряженность между странами усиливают взаимные обвинения в формировании шпионских сетей на территориях друг друга.
Василий Дандыкин уточнил, что венгерское правительство длительное время просит Киев наделить Закарпатскую область статусом автономии, чтобы гарантировать соблюдение прав венгров, но украинские власти и президент Зеленский игнорируют инициативы Будапешта.
«Я думаю, что если Украина продолжит провоцировать Венгрию, то всё может быть, дело может дойти до войны», — цитирует эксперта «Инфо 24».
Василий Дандыкин подчеркнул, что в случае конфликта между Киевом и Будапештом Венгрии не стоит рассчитывать на поддержку НАТО. Пятая статья устава Североатлантического альянса, обеспечивающая вмешательство всех членов объединения в вооруженное противостояние, не будет задействована. Венгрии придется в одиночку противостоять противнику. Киев пока пользуется поддержкой западных союзников, поэтому и «задирает» Будапешт. Однако он может лишиться протекции стран ЕС и Великобритании. В итоге противники рискуют сражаться друг с другом самостоятельно.
Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что обвинения спецслужб Украины в адрес Будапешта о создании шпионской сети на украинской территории являются клеветой. Премьер-министр потребовал, чтобы генсек НАТО Марк Рютте оказал давление на Киев для прерывания распространения ложной информации.