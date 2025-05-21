Эксперт оценил вероятность конфликта Венгрии и Украины

Василий Дандыкин подчеркнул, что в случае конфликта между Киевом и Будапештом Венгрии не стоит рассчитывать на поддержку НАТО. Пятая статья устава Североатлантического альянса, обеспечивающая вмешательство всех членов объединения в вооруженное противостояние, не будет задействована. Венгрии придется в одиночку противостоять противнику. Киев пока пользуется поддержкой западных союзников, поэтому и «задирает» Будапешт. Однако он может лишиться протекции стран ЕС и Великобритании. В итоге противники рискуют сражаться друг с другом самостоятельно.