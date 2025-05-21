Шойгу рассказал, что наверху служебной лестницы холодно и одиноко

«Поверьте мне, там (наверху служебной лестницы. — Прим. ред.) очень холодно и очень одиноко, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение — тебе ссылаться не на кого. Если это выполнено плохо и сделано плохо, естественно, ты принимаешь не только ответственность, но и ту вину», — пояснил он.
Как признался Шойгу, последние пять лет его жизни были очень насыщенными, многое изменилось.
«Эти пять лет были очень насыщенными, были очень непростыми и для меня, и для нашей страны. Конечно, стал еще больше понимать тот огромный, гигантский груз ответственности, который лежит на плечах руководителей любого ранга, тем более ранга такого как министр обороны», — поделился мнением секретарь Совбеза.
Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР. С 1994 по 2012 год занимал пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 10 января по 7 мая 2000 года — зампред правительства — глава МЧС России). С 11 мая 2012-го — губернатор Московской области, с 6 ноября того же года — министр обороны. Указом президента от 12 мая 2024-го назначен секретарем Совета безопасности.