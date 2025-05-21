Шойгу рассказал, что наверху служебной лестницы холодно и одиноко

«Поверьте мне, там (наверху служебной лестницы. — Прим. ред.) очень холодно и очень одиноко, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение — тебе ссылаться не на кого. Если это выполнено плохо и сделано плохо, естественно, ты принимаешь не только ответственность, но и ту вину», — пояснил он.