Андрей Кропоткин: У Крыма и Калининградской области — много общего

В Калининградской области гостит большая делегация Государственного совета Республики Крым. Об этом «Клопс» рассказал председатель регионального парламента Андрей Кропоткин.
«Делегация прибыла во главе с первым заместителем председателя Андреем Козыревым. Визит проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между парламентами. У наших регионов есть много общего: уникальная природа, богатое историческое наследие и главное — стратегическое значение для России», — подчеркнул Кропоткин.
Ключевым событием визита стало заседание постоянных комитетов по бюджету и экономической политике. «Мы собрались, чтобы обсудить вопросы государственной поддержки бизнеса, поделиться опытом создания благоприятных условий для инвестирования и повышения уровня и качества жизни граждан», — объяснил спикер регионального парламента.
В ответной речи Андрей Козырев также обратил внимание на схожесть двух субъектов Федерации. В частности, было замечено, что калининградцам и крымчанам удаётся добиваться убедительных успехов в туристической, сельскохозяйственной и некоторых других сферах экономики.