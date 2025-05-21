Андрей Кропоткин: У Крыма и Калининградской области — много общего

В ответной речи Андрей Козырев также обратил внимание на схожесть двух субъектов Федерации. В частности, было замечено, что калининградцам и крымчанам удаётся добиваться убедительных успехов в туристической, сельскохозяйственной и некоторых других сферах экономики.