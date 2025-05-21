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Навстречу выборам: правящий режим намерен сменить лексикон чиновников на язык граждан

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Власти Молдовы объявили о намерении «приблизить государственные решения к людям», для чего запускают национальную информационную кампанию «Молдова может», об этом на брифинге в среду объявил пресс-секретарь кабинета министров Даниел Водэ.

Источник: Sputnik.md

Правительство объявляет о запуске инициативы «Молдова может» — национальной информационной кампании, цель которой — приблизить государственные решения к людям с помощью понятного и доступного языка, укорененного в повседневной жизни наших граждан.

заявил Водэ

По его словам, хотя информационная кампания пропагандирует национальное единство и сотрудничество с Европейским союзом, она не является политической:

Это аполитичная кампания о том, как мы строим будущее вместе, с заботой, делами и с голосом каждого гражданина, который будет услышан властями".

Кампанией предусмотрена организация «в общественных центрах и на открытых площадках» по всей Молдове публичных мероприятий для всех возрастных и социальных категорий граждан.

Бюджет кампании составляет пять миллионов леев, причем пресс-секретарь кабмина заверил, что «каждый потраченный лей будет прозрачно отражен в отчете в соответствии с законом».

Осенью в Молдове должны пройти очередные парламентские выборы.