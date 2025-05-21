Навстречу выборам: правящий режим намерен сменить лексикон чиновников на язык граждан

Правительство объявляет о запуске инициативы «Молдова может» — национальной информационной кампании, цель которой — приблизить государственные решения к людям с помощью понятного и доступного языка, укорененного в повседневной жизни наших граждан.
По его словам, хотя информационная кампания пропагандирует национальное единство и сотрудничество с Европейским союзом, она не является политической:
Это аполитичная кампания о том, как мы строим будущее вместе, с заботой, делами и с голосом каждого гражданина, который будет услышан властями".
Кампанией предусмотрена организация «в общественных центрах и на открытых площадках» по всей Молдове публичных мероприятий для всех возрастных и социальных категорий граждан.
Бюджет кампании составляет пять миллионов леев, причем пресс-секретарь кабмина заверил, что «каждый потраченный лей будет прозрачно отражен в отчете в соответствии с законом».
Осенью в Молдове должны пройти очередные парламентские выборы.