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Вэнс рассказал, чем руководствуется Трамп в подходе к конфликту на Украине

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в вопросах урегулирования конфликта на Украине и в целом во внешней политике исходит из гуманитарных соображений, заявил в среду вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Источник: Reuters

«Есть две вещи, которые меня в нём поражают, — это почти сверхъестественное чутьё на людей и сочувствие, которое мотивирует его внешнюю политику. Именно это лежит в основе его подхода к Украине, к Ближнему Востоку, ко многим другим вопросам», — сказал Вэнс в интервью New York Times, комментируя подход президента-республиканца к решению внешнеполитических задач.

По его словам, в администрации Трампа такие мотивы рассматриваются как «гуманный подход» в международных вопросах, несмотря на критику со стороны оппонентов.