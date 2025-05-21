Вэнс рассказал, чем руководствуется Трамп в подходе к конфликту на Украине

«Есть две вещи, которые меня в нём поражают, — это почти сверхъестественное чутьё на людей и сочувствие, которое мотивирует его внешнюю политику. Именно это лежит в основе его подхода к Украине, к Ближнему Востоку, ко многим другим вопросам», — сказал Вэнс в интервью New York Times, комментируя подход президента-республиканца к решению внешнеполитических задач.