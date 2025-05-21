Экс-советника Януковича Портнова застрелили рядом со школой в столице Испании

Украинские СМИ пишут, что Портнов якобы работал с командой действующего президента Украины Владимиры Зеленского: им нужна была консультация для роспуска Верховной рады. Администрация подобные слухи опровергла. Тем не менее в 2019 году Портнов все же вернулся на Украину, где, предположительно, также работал юристом. Он обвинил бывшего президента страны Петра Порошенко в госизмене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий, после чего в отношении экс-президента начали расследование. Портнов также числился в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».