Полковник Ходаренок: китайский «воздушный авианосец» может быть легко сбит ракетой

Что касается китайского проекта авианосца воздушного базирования, то наряду со всей перспективностью этого замысла все же возникают вопросы к некоторым аспектам его боевого применения. К примеру, «Цзютянь» (Jiutian SS-UAV) обладает дальностью полета в 7 500 км. Но БПЛА малого класса, размещенные на его борту, вряд ли имеют большой радиус боевого применения по сугубо объективным причинам (не может небольшой квадрокоптер обладать дальностью полета, к примеру, в 370 км — а это дальняя граница зоны поражения ЗРС С-300 «Триумф» с ракетой 40Н6).