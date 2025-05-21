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Мэр Кудрявцев объявил о начале производства вагонов метро для Новосибирска

Они оснащены эффективной системой климат-контроля и улучшенной шумоизоляцией.

Источник: соцсети

На подмосковном предприятии стартовал первый этап создания новых вагонов метро, предназначенных для Новосибирска. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Сейчас идет изготовление деталей будущих составов с применением передового оборудования, оснащенного числовым программным управлением. Такие станки обеспечивают высокую точность обработки прочных материалов, позволяя создавать элементы сложной конфигурации с точностью до десятых долей миллиметра.

Как отметил Кудрявцев, Новосибирск заказал пять составов этой модели, которая уже хорошо зарекомендовала себя на линиях метрополитенов в других регионах России. Вагоны отличаются повышенным комфортом: они просторные, оснащены эффективной системой климат-контроля и улучшенной шумоизоляцией.

Ожидается, что первые новые вагоны поступят в Новосибирск до конца 2025 года.