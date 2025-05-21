Мэр Кудрявцев объявил о начале производства вагонов метро для Новосибирска

На подмосковном предприятии стартовал первый этап создания новых вагонов метро, предназначенных для Новосибирска. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
Сейчас идет изготовление деталей будущих составов с применением передового оборудования, оснащенного числовым программным управлением. Такие станки обеспечивают высокую точность обработки прочных материалов, позволяя создавать элементы сложной конфигурации с точностью до десятых долей миллиметра.
Как отметил Кудрявцев, Новосибирск заказал пять составов этой модели, которая уже хорошо зарекомендовала себя на линиях метрополитенов в других регионах России. Вагоны отличаются повышенным комфортом: они просторные, оснащены эффективной системой климат-контроля и улучшенной шумоизоляцией.
Ожидается, что первые новые вагоны поступят в Новосибирск до конца 2025 года.