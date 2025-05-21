Мэр Кудрявцев объявил о начале производства вагонов метро для Новосибирска

Как отметил Кудрявцев, Новосибирск заказал пять составов этой модели, которая уже хорошо зарекомендовала себя на линиях метрополитенов в других регионах России. Вагоны отличаются повышенным комфортом: они просторные, оснащены эффективной системой климат-контроля и улучшенной шумоизоляцией.