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Россия не даст обмануть себя с перемирием на Украине, заявил Лавров

ЕРЕВАН, 21 мая — РИА Новости. Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва заключить прекращение огня на Украине, а потом перейти к урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас, когда нам говорят “давайте перемирие, а там посмотрим” — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — сказал он, выступая перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов.

Как напомнил министр, Запад уже обманывал Россию в 2014 году, устроив путч на Украине после соглашения об урегулировании между украинскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики в последствии признались, что они были нужны только, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил ему подписывать соглашение на их основе.

При этом Лавров отметил, что требования европейских политиков к США ввести новые санкции против РФ «выдают с головой» их истинные намерения.