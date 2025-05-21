Как напомнил министр, Запад уже обманывал Россию в 2014 году, устроив путч на Украине после соглашения об урегулировании между украинскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики в последствии признались, что они были нужны только, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил ему подписывать соглашение на их основе.