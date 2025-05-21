Минниханов: «Возможности работы с Китаем необходимо шире использовать»

В заседании принял участие полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Приветствуя заместителя Премьера Госсовета Китая, председателя части Совета со стороны КНР Чжана Гоцина и других членов делегаций, ополномочный представитель Президента РФ подчеркнул, что Китай для регионов ПФО «является ключевым торговым партнером с лидирующим местом в внешнеторговом обороте». По словам Комарова, в прошлом году объем этого товарооборота вырос почти на 7 процентов относительно предыдущего года.