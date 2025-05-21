Минниханов: «Возможности работы с Китаем необходимо шире использовать»

«Мы располагаем большими возможностями для работы с Китаем, которые необходимо шире использовать», — заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе заседания.
Руководитель республики подчеркнул, что «следует не оставлять подписанные межрегиональные соглашения на бумаге, а готовить конкретные планы мероприятий по их реализации, активнее работать над совместными инвестиционными проектами». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
В заседании принял участие полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Приветствуя заместителя Премьера Госсовета Китая, председателя части Совета со стороны КНР Чжана Гоцина и других членов делегаций, ополномочный представитель Президента РФ подчеркнул, что Китай для регионов ПФО «является ключевым торговым партнером с лидирующим местом в внешнеторговом обороте». По словам Комарова, в прошлом году объем этого товарооборота вырос почти на 7 процентов относительно предыдущего года.
Чжан Гоцин в свою очередь напомнил о недавнем визите Председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в дни празднования 80-летия Великой Победы и его встрече с Президентом РФ. Председатель китайской части Совета подчеркнул, что задача Совета «заключается в содействии высококачественному развитию сотрудничества регионов “Янцзы — Волга” на основе договоренностей на высшем уровне». По мнению Чжан Гоцина, для этого есть значительный потенциал.
Как подчеркнул на заседании Раис РТ, республика достигла значительных результатов в развитии связей с КНР в рамках российско-китайских отношений, которые являются дружескими.
Товарооборот между РТ и КНР по итогам 2025 года вырос на 9 процентов и составил 3,3 млрд долларов. Объем китайских инвестиций, привлеченных в республику, составил без малого 39 млн долларов.
В столице Татарстана действует Генконсульство КНР, в Пекине — торгово-экономическое представительство РТ. Многие татарстанские компании имеют деловых партнеров в Поднебесной. Самый крупный китайский инвестиционный проект в Татарстане реализует компания «Хайер», построившая в регионе уже шесть заводов.
В заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» принял участие заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. По его мнению, РФ и КНР могут запустить пилотные проекты в сфере ЖКХ и строительства. Соответствующую инициативу уже поддержал Президента России.
По словам Хуснуллина, пилотные проекты в сфере ЖКХ и строительства совместно с Китаем могут быть реализованы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Вице-премьер России обратил внимание руководителей российских регионов на китайскую программу модернизации коммунального хозяйства «Жизненная артерия», которая является своего рода аналогом программы модернизации коммунальной инфраструктуры, реализуемой в России.