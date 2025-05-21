Мэр Омска Шелест рассказал о сроках сдачи школы в «Серебряном береге»

Мэр Омска Сергей Шелест оценил ход строительства школы в микрорайоне «Серебряный берег». Напомним, сроки сдачи этого объекта неоднократно переносились, с 2024 года школу достраивает компания «Русстрой».
«Конструктив готов полностью, остались только входные группы и часть окон — они находятся в производстве и будут установлены в течение 2-х недель. Внутри параллельно идут инженерные и отделочные работы. Сейчас в наружных и внутренних работах задействованы 170 человек», — рассказал глава города.
По оценке мэра, подрядчик сдаст школу в срок — к 16 июля. Также мэр представит нового руководителя. Школу № 155 возглавит Наталья Васильева. Ранее она занимала руководящие должности в системе образования, в том числе работала в качестве первого заместителя директора профильного департамента.
Напомним, сроки сдачи школы в микрорайоне «Серебряный берег» неоднократно переносились. Руководителя бывшей подрядной организации «Капитал Развитие» обвинили в хищении 447 млн рублей.