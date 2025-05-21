Мэр Омска Шелест рассказал о сроках сдачи школы в «Серебряном береге»

«Конструктив готов полностью, остались только входные группы и часть окон — они находятся в производстве и будут установлены в течение 2-х недель. Внутри параллельно идут инженерные и отделочные работы. Сейчас в наружных и внутренних работах задействованы 170 человек», — рассказал глава города.