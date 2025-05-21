Радий Хабиров встретился с участниками учебных сборов

«Вы здесь получаете знания по огневой, тактической, строевой, медицинской, инженерной, парашютно-десантной подготовке, воинским уставам, физической подготовке. Парк Патриот носит имя Героя России Максима Серафимова. Он был настоящим мужчиной и погиб, прикрывая своих боевых товарищей во время специальной военной операции. 2 августа этого года в день Воздушно-десантных войск мы планируем открыть ему памятник», — отметил Радий Хабиров.