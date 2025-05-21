Радий Хабиров встретился с участниками учебных сборов

В этот раз в учебно-методическом центре «Авангард» собрались юноши 10-х классов из Благоварского, Абзелиловского, Архангельского районов и Межгорья, а также ряда республиканских гимназий и лицеев.
«Вы здесь получаете знания по огневой, тактической, строевой, медицинской, инженерной, парашютно-десантной подготовке, воинским уставам, физической подготовке. Парк Патриот носит имя Героя России Максима Серафимова. Он был настоящим мужчиной и погиб, прикрывая своих боевых товарищей во время специальной военной операции. 2 августа этого года в день Воздушно-десантных войск мы планируем открыть ему памятник», — отметил Радий Хабиров.
«Патриотизм — это любовь к Родине и к своей семье, это должно быть глубоко в душе», — сказал Глава республики, отвечая на вопрос одного из курсантов.
Он отметил, что патриотизм надо воспитывать, рассказывать молодому поколению о героических примерах не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и их сверстников, которые сейчас воюют на специальной военной операции.
Справка. С момента открытия УМЦ «Авангард» Парка «Патриот» учебные сборы прошли 14590 юношей республики. Профильные смены прошли 12670 школьников. За время прохождения смен курсантами совершено 3766 прыжков с парашютной вышки, 17395 человек прошли «Гонку Героев». 11982 курсантов прошли стрельбы из боевого оружия на полигоне войсковой части 63494.