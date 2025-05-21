В Молдавии задержали активистов блока «Победа»

Ранее в среду ряд телеканалов в Молдавии сообщили, что в Гагаузии полиция задержала гражданских активистов во время визита президента Санду. Жители региона вышли на акцию протеста, выражая недовольство действиями властей. Среди задержанных представитель блока «Победа» Иван Паня, которого доставили в инспекторат города Вулканешты. Также сообщается о задержании местного активиста Ивана Стамова людьми в гражданской одежде без опознавательных знаков.
«Да, наших соратников задержала полиция сегодня. Это случилось, когда группа жителей Гагаузии намеревалась встретить президента при ее посещении села Етулия и поставить перед ней острые вопросы, которые руководство страны предпочитает игнорировать», — сказал Суходольский.
Представитель блока «Победа» считает, подобные действия властей свидетельствуют о нежелании вести открытый диалог с населением автономии.
«Нынешнее руководство испытывает страх перед открытой дискуссией и мнением собственных граждан. Мы наблюдаем системное ущемление фундаментальных прав населения, включая конституционное право на свободное выражение своей позиции», — сказал депутат.
Отношения между центральной властью Молдавии и Гагаузской автономией обострились в последние месяцы на фоне политических разногласий. Оппозиционный блок «Победа» неоднократно критиковал политику президента Санду, обвиняя её в игнорировании интересов национальных меньшинств и ограничении демократических свобод.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.