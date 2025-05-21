Слюсарь рассказал о мерах по привлечению инвесторов в Ростовскую область

«Такое поступательное движение мы продолжаем и в этом году. В марте посетил предприятие “Рускальк” в Тацинском районе. Этот проект имеет большое значение для нашей экономики, а с учетом того, что большую часть своей деятельности компания ведет здесь, особенно важно, что юрисдикция предприятия возвращается в Ростовскую область. Это способствует увеличению налогов, а значит и всестороннему развитию нашего региона», — подчеркнул Юрий Слюсарь.