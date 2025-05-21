Слюсарь рассказал о мерах по привлечению инвесторов в Ростовскую область

«Мы являемся одним из 12 регионов страны, где инвестиции растут шестой год подряд. Это оказывает положительное влияние на развитие производственных технологий, создание новых и модернизацию действующих предприятий, рост объемов производства, повышение качества продукции и, как следствие, общего уровня жизни», — отметил глава региона.
Власти стремятся привлекать в регион новые масштабные проекты.
«Ростовская область обладает выгодным территориальным и логистическим положением, мы реализуем достаточное количество механизмов господдержки», — указал врио губернатора.
Среди них — субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, инфраструктурные субсидии. Часть мер представляют собой налоговые льготы: по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль в рамках инвестпроектов, инвестиционный налоговый вычет.
Кроме того, действуют механизмы предоставления земельных участков в аренду без торгов, а также защиты и поощрения капиталовложений.
«В регионе активно оказываем поддержку представителям малого и среднего предпринимательства, реализуем различные конкурсные программы», — добавил руководитель.
В 2024 году инвестиции в основной капитал выросли на 2% и превысили 700 млрд рублей, а частные инвестиции — на 12% (более 500 млрд рублей).
«Такое поступательное движение мы продолжаем и в этом году. В марте посетил предприятие “Рускальк” в Тацинском районе. Этот проект имеет большое значение для нашей экономики, а с учетом того, что большую часть своей деятельности компания ведет здесь, особенно важно, что юрисдикция предприятия возвращается в Ростовскую область. Это способствует увеличению налогов, а значит и всестороннему развитию нашего региона», — подчеркнул Юрий Слюсарь.