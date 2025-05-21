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Александр Скрябин заявил, что в Ростове 70% дорог приведут в нормативное состояние

Ростовская область, 21 мая 2025. DON24.RU. В Ростове 70% дорог приведут в нормативное состояние. Об этом в интервью «Донскому характеру» сообщил глава города Александр Скрябин.

«Усилим контроль за качеством дорожных работ подрядчиков. Сейчас в нормативном состоянии находится чуть больше 50% дорог, а мы доведем этот показатель до 70%», — сказал Александр Скрябин о дальнейшей работе по благоустройству города.

Он отметил, что дороги не будут в порядке, если под дорожным полотном ветхие сети. Необходимо будет синхронизировать действия дорожников и действия ресурсоснабжающих организаций по их инвестпрограммам.

Глава города добавил, что грузовой транспорт с перегрузом портит дороги. С введением «грузового каркаса» стало меньше пробок, снизилось число ДТП с участием грузовиков, скорость движения общественного транспорта по некоторым маршрутам увеличилась на 10%. С жалобами по начислению штрафов разберутся. Задача — включить в «грузовой каркас» 154 улицы.