Александр Скрябин заявил, что в Ростове 70% дорог приведут в нормативное состояние

«Усилим контроль за качеством дорожных работ подрядчиков. Сейчас в нормативном состоянии находится чуть больше 50% дорог, а мы доведем этот показатель до 70%», — сказал Александр Скрябин о дальнейшей работе по благоустройству города.
Он отметил, что дороги не будут в порядке, если под дорожным полотном ветхие сети. Необходимо будет синхронизировать действия дорожников и действия ресурсоснабжающих организаций по их инвестпрограммам.
Глава города добавил, что грузовой транспорт с перегрузом портит дороги. С введением «грузового каркаса» стало меньше пробок, снизилось число ДТП с участием грузовиков, скорость движения общественного транспорта по некоторым маршрутам увеличилась на 10%. С жалобами по начислению штрафов разберутся. Задача — включить в «грузовой каркас» 154 улицы.