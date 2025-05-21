Армия Израиля подтвердила удар по делегации дипломатов

Незадолго до этого МИД Палестины осудил атаку израильских военных на делегацию из дипломатов и журналистов, которые совершали плановый визит в Дженин на Западном берегу Иордана с целью ознакомления с гуманитарной ситуацией. В палестинском внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что в составе дипломатической делегации были послы Иордании, Египта и Марокко, кроме того, в нее вошли консулы Великобритании, Греции и Франции.