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Финляндия применит ИИ для наблюдения за границей с Россией

Камеры, оснащенные технологиями ИИ, установят на заграждении, которое финские власти возводят на границе с Россией, сообщила телерадиокомпания Yle.

Источник: РИА "Новости"

Для пограничного контроля внедрят «самые современные камеры с искусственным интеллектом», говорится в сообщении.

«Камеры уже способны отличать людей от животных. Система работает таким образом, что сигнал тревоги не срабатывает на зверей», — заявил подполковник Эса Вейкканен, представитель по теме проекта возведения заграждения.

Помимо искусственного интеллекта для наблюдения, будут применяться камеры дневного и ночного видения, инфракрасные камеры и система громкоговорителей.

Окончательный вариант заграждения решили сделать на метр выше, чем планировали изначально.

Строительство завершат к концу 2026 года. Общая длина пограничного ограждения составит 200 километров.

Ранее финские энергетические компании разработали программу Resil East, которая предусматривает строительство ветряков с радарами вдоль границы с Россией, сообщил Yle.

Радары планируется использовать для военного мониторинга. Согласно программе, тысячи ветряков будут генерировать электроэнергию, а установленные на них радары — собирать данные для военных.

«На восточной границе строится меньше ветряных электростанций, чем в остальной части страны, поскольку Силы обороны не поддерживают разрешение на их строительство на востоке Финляндии», — отметили в сообщении.

По мнению Сил обороны Финляндии, размещение радаров на ветряках имеет ряд проблем, в том числе тот факт, что гражданские компании будут иметь доступ к оборудованию ведомства.

Тем не менее энергетические компании рассчитывают, что Силы обороны поддержат программу.