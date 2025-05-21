Финляндия применит ИИ для наблюдения за границей с Россией

Для пограничного контроля внедрят «самые современные камеры с искусственным интеллектом», говорится в сообщении.
«Камеры уже способны отличать людей от животных. Система работает таким образом, что сигнал тревоги не срабатывает на зверей», — заявил подполковник Эса Вейкканен, представитель по теме проекта возведения заграждения.
Помимо искусственного интеллекта для наблюдения, будут применяться камеры дневного и ночного видения, инфракрасные камеры и система громкоговорителей.
Строительство завершат к концу 2026 года. Общая длина пограничного ограждения составит 200 километров.
Ранее финские энергетические компании разработали программу Resil East, которая предусматривает строительство ветряков с радарами вдоль границы с Россией, сообщил Yle.
Радары планируется использовать для военного мониторинга. Согласно программе, тысячи ветряков будут генерировать электроэнергию, а установленные на них радары — собирать данные для военных.
«На восточной границе строится меньше ветряных электростанций, чем в остальной части страны, поскольку Силы обороны не поддерживают разрешение на их строительство на востоке Финляндии», — отметили в сообщении.
По мнению Сил обороны Финляндии, размещение радаров на ветряках имеет ряд проблем, в том числе тот факт, что гражданские компании будут иметь доступ к оборудованию ведомства.
Тем не менее энергетические компании рассчитывают, что Силы обороны поддержат программу.