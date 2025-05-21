Хинштейн ответил на шутку Путина о присоединении Сумской области фразой «она мне не чужая»

Глава российского региона отметил, что его дедушка родом из Сумской области. «Так что это земля для меня совсем не чужая», — написал Хинштейн.
Ранее глава Глушковского района Павел Золотарев предложил главе государства сделать Сумскую область территорией России. С такой инициативой он выступил, отвечая на вопрос, на сколько километров нужно отогнать Вооруженные силы Украины (ВСУ) от границы.
В ответ Путин посмеялся над умением Александра Хинштейна получать деньги от федерального центра. «Одно могу точно сказать — деньги выбивает (…) Хочет все побольше», — сказал президент.