Александр Скрябин: В Ростове износ коммунальных сетей достиг 60%

«В городе высокий показатель износа — в районе 60%. Где-то полностью обновить сети не сможем, поэтому совместно с ресурсниками будем работать над тем, чтобы снизить процент старения сетей и выйти на положительную динамику», — сказал Александр Скрябин.
По словам главы города, для решения проблемы необходимы десятки миллиардов рублей. Город не упускает возможности получить федеральную поддержку.
В планах также создать единую платформу для обращений граждан. Это позволит систематизировать обращения.
«Все они будут сходиться в одном месте, так будет легче анализировать и действовать», — считает глава города.