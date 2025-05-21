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Александр Скрябин: В Ростове износ коммунальных сетей достиг 60%

Ростовская область, 21 мая 2025. DON24.RU. В Ростове износ коммунальных сетей достиг 60%. Об этом глава города Александр Скрябин рассказал в интервью газете «Донской характер».

«В городе высокий показатель износа — в районе 60%. Где-то полностью обновить сети не сможем, поэтому совместно с ресурсниками будем работать над тем, чтобы снизить процент старения сетей и выйти на положительную динамику», — сказал Александр Скрябин.

По словам главы города, для решения проблемы необходимы десятки миллиардов рублей. Город не упускает возможности получить федеральную поддержку.

В планах также создать единую платформу для обращений граждан. Это позволит систематизировать обращения.

«Все они будут сходиться в одном месте, так будет легче анализировать и действовать», — считает глава города.