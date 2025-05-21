Политолог Топорнин: Европе придется считаться с подходом США по всем вопросам

«Не стоит думать, что у Евросоюза совершенно нет собственных возможностей по финансированию Украины. Все-таки это мощное экономическое объединение, и в военном плане у них тоже есть потенциал. Так или иначе, но Европе придется считаться с подходом Штатов, так как они прекрасно понимают, что для них американский рынок остается важным и они ни в коем случае не хотят его потерять», — пояснил Топорнин.