Отношения России и Украины: история и возможные перспективы

«И речь идет не только о России, но и о Польше, Румынии, Венгрии. При этом более вероятно, что Украина останется как государство. Тогда все будет зависеть от того, какой режим установится и насколько он сохранит антироссийские черты. Если они сохранятся, то, судя по всему, будущего у этого государства не будет, поскольку Россия вряд ли смирится с существованием у своих границ врага после всех событий», — заявил Сергей Чуев.