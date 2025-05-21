Отношения России и Украины: история и возможные перспективы

Вспоминаем, как развивались отношения стран, оказавшихся сегодня по разные стороны баррикад. А о возможном будущем России и Украины расскажет эксперт.
Исторические корни российско-украинских отношений
Россию и Украину объединяют сотни лет общей истории.
Киевская Русь и общее наследие
Киевская Русь — государство, существовавшее с IX по XIII век. Считается общей колыбелью восточнославянских народов, и в том числе — проживающих сегодня в России и на Украине.
Культура, язык и правящая династия Рюриковичей происходят именно из Киевской Руси. А после крещения Руси в X веке эти земли объединило и православие.
Период Российской империи
В 1667 году Левобережная Украина вошла в состав Русского царства, а позже ее судьбу повторила и Правобережная часть. Украинские земли стали частью империи, где развивались промышленность и сельское хозяйство.
Советский Союз
После революции 1917 года Украина ненадолго получила независимость и стала Украинской народной республикой, но в 1922 году вновь вошла в СССР.
В составе Союза Украина просуществовала вплоть до 90-х и распада последнего.
Дипломатические и экономические отношения после распада СССР
После распада Советского Союза отношения двух стран ухудшились.
Подписание «Большого договора» 1997 года и его значение
В 1997 году Россия и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Документ закрепил территориальную целостность и взаимное обязательство не наносить друг другу вреда. Он продлевался автоматически каждые десять лет, но в 2018 году президент Украины Петр Порошенко отказался его пролонгировать.
Газовые конфликты
Россия долгое время поставляла газ на Украину по льготным ценам. Но в 2006 году РФ впервые отключила подачу этого топлива: «Газпром» требовал от Киева перехода к рыночной цене, а украинские власти оказались не готовы.
В 2008 году Россия потребовала от Украины оплатить долг в 2,4 млрд долларов. Еще через год поставки вновь прекратились.
После событий Евромайдана в 2014 году Украина начала нарушать график оплаты поставок газа, и в мае того же года Алексей Миллер перевел страну на систему авансовых платежей. К июлю задолженность Украины перед «Газпромом» выросла до 5,3 млрд долларов, и через время Киев окончательно отказался от российского топлива.
Политические кризисы и их влияние на двусторонние отношения
С нулевых на Украине началась череда кризисов, связанных с разным видением будущего.
Оранжевая революция 2004 года
Во время этих протестов митингующие требовали отменить результаты выборов, на которых победил Виктор Янукович. Сторонники Виктора Ющенко утверждали, что «пророссийскому» кандидату помогла победить масштабная фальсификация.
Эпицентром волнений стал Киев. При этом на юго-востоке Украины народ выступал в поддержку Януковича.
Евромайдан 2013—2014 годов
Отказ украинских властей в 2013 году подписать соглашение об ассоциации с ЕС вызвал очередную волну протестов. В результате митингов и после ряда вооруженных столкновений президент Виктор Янукович получил убежище в России, а к власти на Украине пришли радикалы и силы, выступавшие за разрыв отношений с РФ и евроинтеграцию.
Также Россия отозвала своего посла из Киева. Еще одна точка невозврата в дипотношениях — начавшиеся боевые действия на Донбассе, население которого не приняло переворот.
Воссоединение Крыма с Россией
В 2014 году в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров перешел в состав России. Украина и большинство стран Евросоюза не признали это решение.
Возникший на этой почве конфликт привел к резкому ухудшению отношений. Порошенко назвал действия России «циничными» и пообещал вернуть полуостров в состав Украины.
Современное состояние российско-украинских отношений
Сейчас Россию и Украину связывают лишь гуманитарные вопросы. Прямых контактов нет.
Дипломатический разрыв 2022 года
После начала специальной военной операции Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Контакты между странами свелись к общению лишь по гуманитарным вопросам.
Мирные переговоры в марте 2022 года проходили при посредничестве других стран и без непосредственного участия президентов. Но успехом они не увенчались.
Экономические санкции
Украина полностью прекратила прямую торговлю с Россией: российские компании покинули украинский рынок, а украинские товары перестали поставляться в РФ.
Гуманитарные связи
Несмотря на политические разногласия, миллионы украинцев остаются в России, а многие россияне помогают беженцам. Например, в РФ открывались гуманитарные коридоры.
Кроме того, страны регулярно проводят обмены военнопленными. Россия также выдавала жилищные сертификаты желающим покинуть Украину херсонцам.
Перспективы и пути нормализации отношений: мнение эксперта
Сергей Чуев, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Государственного университета управления и кандидат исторических наук считает, что о нормализации отношений можно говорить только в том случае, если Украина сохранится как государство. Сегодня же остается вероятность, что по итогам конфликта ее будет ждать раздел.
«И речь идет не только о России, но и о Польше, Румынии, Венгрии. При этом более вероятно, что Украина останется как государство. Тогда все будет зависеть от того, какой режим установится и насколько он сохранит антироссийские черты. Если они сохранятся, то, судя по всему, будущего у этого государства не будет, поскольку Россия вряд ли смирится с существованием у своих границ врага после всех событий», — заявил Сергей Чуев.
По этой причине мир будет вначале наступит на политическом уровне. Затем, считает эксперт, продолжится денацификация и возвращение в страну русской культуры и языка, на котором до принятия репрессивных законов разговаривало большая часть населения Украины. «Боль утрат потихоньку сгладится, и виноватым в кошмаре, происходящем на Украине, будет руководство, которое довело страну до гражданской войны», — подчеркнул кандидат исторических наук.
«Полагаю, что украинцы в составе России станут активными проводниками русского мира. Для этого нужно вернуть русский язык в медиа, дать свободу украинцам, которые выступают за налаживание отношений. Нужно, чтобы такие люди выступали в СМИ, чтобы эта точка зрения звучала в школах и вузах. Без всякого сомнения, отношения восстановятся быстро, если создать для этого все условия», — подытожил эксперт.
Главное об отношениях России и Украины
Собрали главное, что следует помнить о непростых отношениях двух стран.
1. Украину и Россию объединяют сотни лет общего исторического прошлого: первое время — в составе Киевской Руси, а затем — внутри Российской империи и СССР.
2. После распада СССР страны договорились о сотрудничестве, но закрепляющий это документ в 2018 году прекратил свое действие, и власти Украины решили его не продлевать.
3. Долгое время население Украины не могло прийти к единому мнению по поводу желаемого будущего. Жители страны спорили, с кем лучше выстраивать союзные отношения — с Россией или Евросоюзом.
4. Окончательный разрыв отношений случился в 2022 году после начала СВО.
5. Восстановить отношения сложно, но возможно. Кандидат исторических наук Сергей Чуев считает, что упростить этот процесс способны денацификация Украины и возвращение в страну русской культуры и языка.