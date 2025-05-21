Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин 22 мая вручит в Кремле высшие государственные награды

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручит 22 мая в Екатерининском зале Сенатского дворца высшие государственные награды, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Среди более 20 награжденных орденами, медалями и почетными званиями — военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования, и промышленности», — отмечается в сообщении.

Последняя такая церемония проходила в конце 2024 года — в День Конституции, 12 декабря. Прежде чем вручить высшие российские ордена и знаки обладателей почетных званий, президент выступает с небольшой речью. В ней глава государства не только рассказывает о заслугах награжденных, но и говорит о направлениях развития страны.