Путин 22 мая вручит в Кремле высшие государственные награды

Последняя такая церемония проходила в конце 2024 года — в День Конституции, 12 декабря. Прежде чем вручить высшие российские ордена и знаки обладателей почетных званий, президент выступает с небольшой речью. В ней глава государства не только рассказывает о заслугах награжденных, но и говорит о направлениях развития страны.