Путин 22 мая вручит в Кремле высшие государственные награды

«Среди более 20 награжденных орденами, медалями и почетными званиями — военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели, музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования, и промышленности», — отмечается в сообщении.
Последняя такая церемония проходила в конце 2024 года — в День Конституции, 12 декабря. Прежде чем вручить высшие российские ордена и знаки обладателей почетных званий, президент выступает с небольшой речью. В ней глава государства не только рассказывает о заслугах награжденных, но и говорит о направлениях развития страны.