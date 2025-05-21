Оппозиция хочет пригласить Дурова в Молдавию для дачи показаний о выборах

«Павел Дуров, основатель Telegram, знает важные детали о вмешательстве иностранных структур в выборы в Республике Молдова, включая кампании по президентским выборам 2020 и 2024 годов. Он сам признал, что французские спецслужбы проявляли особый интерес к политическим и избирательным процессам в нашей стране. В связи с этими публичными заявлениями мы пригласим его сразу после парламентских выборов осени этого года в Кишинёв, чтобы он дал показания о фальсификации выборов рядом западных стран в пользу партии “Действие и солидарность” и Майи Санду», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Соцпартии.