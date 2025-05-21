Блок «Победа» потребовал освобождения задержанных активистов

Ранее в среду депутат парламента от указанного блока Александр Суходольский сообщил РИА Новости, что в Гагаузии полиция задержала гражданских активистов во время визита президента Майи Санду. Жители региона вышли на акцию протеста, выражая недовольство действиями властей.
«Блок “Победа” расценивает действия силовых структур в Етулии как недопустимое вмешательство в политический процесс и сознательное давление на оппозицию… Мы требуем немедленного освобождения задержанных и официальных объяснений со стороны ответственных структур. Блок “Победа” будет защищать интересы своих представителей всеми законными способами — открыто и принципиально», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Оппозиция расценивает задержание своих активистов как грубое использование административного ресурса, поскольку силовые структуры используют не для защиты правопорядка, а для ограничения несогласных. «Такие действия подрывают доверие к государственным институтам и нарушают базовые принципы демократического общества», — подчеркнули представители блока «Победа».
Отношения между центральной властью Молдавии и Гагаузской автономией обострились в последние месяцы на фоне политических разногласий. Оппозиционный блок «Победа» неоднократно критиковал политику президента Санду, обвиняя её в игнорировании интересов национальных меньшинств и ограничении демократических свобод.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.