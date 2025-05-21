В Германии раскритиковали Трампа за последний разговор с Путиным

Глава Минобороны ФРГ указал на ошибку, допущенную американским президентом, который еще до начала переговоров с Москвой исключил вступление Украины в НАТО и выразил сомнение в способности Киева вернуть контроль над прежними границами. По словам Писториуса, «так переговоры не начинаются», это свидетельствует о слабой позиции американского президента в переговорном процессе.