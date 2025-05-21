В Германии раскритиковали Трампа за последний разговор с Путиным

«Я не думаю, что он [Трамп] сознательно предал Европу. Я считаю, что он просто неправильно оценил ситуацию на переговорах с Владимиром Путиным — и свое собственное влияние как президента США», — цитирует Писториуса RTVI со ссылкой на Politico.
Глава Минобороны ФРГ указал на ошибку, допущенную американским президентом, который еще до начала переговоров с Москвой исключил вступление Украины в НАТО и выразил сомнение в способности Киева вернуть контроль над прежними границами. По словам Писториуса, «так переговоры не начинаются», это свидетельствует о слабой позиции американского президента в переговорном процессе.
По мнению главы оборонного ведомства Германии, Трамп начинает понимать, что ситуация гораздо сложнее, чем он предполагал ранее. Поэтому американскому президенту, вероятно, придется прибегнуть к иным методам воздействия на Россию. Как уточняет Politico, речь идет о санкционном давлении.
Кроме того, Писториус высказался в поддержку 17-го пакета антироссийских санкций, утвержденных Евросоюзом 20 мая. Он отметил, что ЕС необходимо усилить давление на Россию в союзе с США. Немецкий министр подчеркнул, что слишком много денег по-прежнему поступает в российскую казну за счет продажи энергоносителей.
Как ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома, администрация Трампа стремится расширить экономические возможности для американских граждан, а новые санкции против России могут создать этому препятствия. По данным информированных источников издания, знакомых с содержанием телефонного разговора лидеров Путина и Трампа, президент России в ходе беседы акцентировал внимание на перспективах экономического сотрудничества между двумя странами.