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В Германии раскритиковали Трампа за последний разговор с Путиным

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Дональд Трамп переоценил степень своего влияния на Владимира Путина во время их переговоров 19 мая. Это заявление он сделал в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Я не думаю, что он [Трамп] сознательно предал Европу. Я считаю, что он просто неправильно оценил ситуацию на переговорах с Владимиром Путиным — и свое собственное влияние как президента США», — цитирует Писториуса RTVI со ссылкой на Politico.

Глава Минобороны ФРГ указал на ошибку, допущенную американским президентом, который еще до начала переговоров с Москвой исключил вступление Украины в НАТО и выразил сомнение в способности Киева вернуть контроль над прежними границами. По словам Писториуса, «так переговоры не начинаются», это свидетельствует о слабой позиции американского президента в переговорном процессе.

По мнению главы оборонного ведомства Германии, Трамп начинает понимать, что ситуация гораздо сложнее, чем он предполагал ранее. Поэтому американскому президенту, вероятно, придется прибегнуть к иным методам воздействия на Россию. Как уточняет Politico, речь идет о санкционном давлении.

Кроме того, Писториус высказался в поддержку 17-го пакета антироссийских санкций, утвержденных Евросоюзом 20 мая. Он отметил, что ЕС необходимо усилить давление на Россию в союзе с США. Немецкий министр подчеркнул, что слишком много денег по-прежнему поступает в российскую казну за счет продажи энергоносителей.

Как ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома, администрация Трампа стремится расширить экономические возможности для американских граждан, а новые санкции против России могут создать этому препятствия. По данным информированных источников издания, знакомых с содержанием телефонного разговора лидеров Путина и Трампа, президент России в ходе беседы акцентировал внимание на перспективах экономического сотрудничества между двумя странами.