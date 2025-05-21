Украина хочет выйти из ряда соглашений с Россией и Белоруссией

Мельничук добавил, что планируется прекратить действие протокола с Белоруссией от 2004 года о поэтапной отмене ограничений во взаимной свободной торговле. Также кабмин одобрил выход Украины из ряда международных договоров: о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов от 1997 года, о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков от 1999 года, о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 2011 года.