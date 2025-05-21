Украина хочет выйти из ряда соглашений с Россией и Белоруссией

По словам Мельничука, правительство Украины одобрило проект закона «О прекращении действия, выходе и денонсации международных договоров Украины, заключенных правительством Украины с правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь и в рамках Содружества Независимых Государств». Речь идет о выходе и денонсации 14 международных договоров.
В частности, Украина выходит из соглашений с Россией о взаимном зачете задолженности за поставленные энергоресурсы от 1997 года, об условиях резервных поставок и оплаты российского природного газа на Украину в 2001 году, о предоставлении государственного кредита для финансирования достройки атомных электростанций на территории Украины от 2002 года.
Мельничук добавил, что планируется прекратить действие протокола с Белоруссией от 2004 года о поэтапной отмене ограничений во взаимной свободной торговле. Также кабмин одобрил выход Украины из ряда международных договоров: о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов от 1997 года, о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков от 1999 года, о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 2011 года.
Также предлагается денонсировать соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников СНГ от 1993 года.